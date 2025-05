Ambasciatore Sannita dell’Energia | la cerimonia nella nuova sede di Confindustria Benevento

Tempo di lettura: 4 minuti Si è tenuta questa mattina presso Confindustria Benevento la Cerimonia di consegna del premio “Ambasciatore Sannita dell’Energia”, organizzata dall’Università degli Studi del Sannio. Tale onorificenza viene assegnata ogni anno ad un massimo di 3 brillanti laureati magistrali in Ingegneria Energetica presso l’Università degli Studi del Sannio che hanno assunto posizioni di leadership in ambito industriale o accademico. L’obiettivo è promuovere l’attività di formazione svolta dai Corsi di Studio in Ingegneria Energetica dell’Università degli Studi del Sannio e richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle nuove generazioni di talenti che si sono formati nei corsi di studio. Per il presidente Oreste Vigorito è motivo di grande soddisfazione incontrare, presso la nuova sede di Confindustria Benevento, giovani studenti impegnati in un percorso di specializzazione nel settore energetico che rappresenta, a suo avviso, uno degli asset strategici di sviluppo futuro. 🔗Leggi su Anteprima24.it

