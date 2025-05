Ambasciatore Israele In Italia preoccupante aumento antisemitismo

L'ambasciatore di Israele in Italia lancia un allarme sull'aumento dell'antisemitismo nel Paese, definendolo un problema collettivo che trascende la comunità ebraica. In un'intervista all'Italpress, sottolinea come questa crescente intolleranza possa minacciare non solo gli ebrei, ma anche altre minoranze e gli individui più vulnerabili della società italiana.

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia vediamo un preoccupante aumento dell’antisemitismo. E’ un problema per il Paese, non per gli ebrei. E’ un problema per la società italiana perché inizia con noi e poi colpirà altre minoranze e persone meno fortunate”. Lo dice in una intervista all’Italpress l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled. abrazn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ambasciatore Israele “In Italia preoccupante aumento antisemitismo”

