Amanda Lecciso parla di Iago | la confessione dell’ex gieffina

Amanda Lecciso si è aperta a "La Volta Buona" di Caterina Balivo, rivelando dettagli inediti sulla sua relazione con Iago Garcia. Dalla Casa del Grande Fratello, infatti, è nata un'inaspettata amicizia che ha sorpreso i fan. Scopriamo insieme cosa ha confessato l'ex gieffina riguardo a questo legame speciale.

Amanda Lecciso è stata ospite a “La Volta Buona” da Caterina Balivo dove per la prima volta si è esposta su Iago Garcia. Amanda Lecciso e Iago Garcia inaspettatamente fuori dalla Casa più spiata d’Italia si sono avvicinati sempre di più. La loro amicizia è sbocciata all’interno del Grande Fratello ma sta continuando a gonfie vele lontana dalle telecamere. Amanda infatti procede a viversi l’amore con Iago Garcia privatamente e senza tante dediche social. Leggi anche Amici, ecco chi sarà il vincitore secondo gli esperti di Sisal L’ex gieffina è stata ospite da Caterina Balivo a “La Volta Buona” dove ha risposto alla domanda della conduttrice. La Balivo ha chiesto alla Lecciso: “Come va con il tuo nuovo fidanzato?”, a tal proposito Amanda ha replicato: “Se ho un fidanzato anche io? Come va con lago Garcia? Sì ha vinto Ballando Con le Stelle. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Amanda Lecciso parla di Iago: la confessione dell’ex gieffina

Grande Fratello: Amanda Lecciso eliminata, tensioni tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 27 febbraio 2025, Amanda Lecciso è stata eliminata dal reality show.