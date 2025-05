Parlare di amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia è ancora prematuro. Dopo la fine del Grande Fratello, dove la sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo si sono conosciuti, i due hanno iniziato a frequentarsi ma in realtà la liaison procede a rilento. Con le dovute precauzioni. A farlo sapere la stessa ex gieffina, tornata in tv a pochi mesi dalla fine del reality show di Canale 5 come ospite di Caterina Balivo su Rai 1. Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme dopo il Grande Fratello?. “Io e Iago Garcia ci stiamo conoscendo”, ha precisato Amanda Lecciso a La volta buona. “Diciamo che quel contesto porta fortuna, guarda Cecilia e Ignazio”, ha osservato Caterina Balivo. A quel punto la cognata di Al Bano ha spiazzato tutti: “Ora è scappato in Spagna, devo fare un appello: ‘Ma perchè?’”. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amanda Lecciso frenata a La volta buona: “Iago Garcia è scappato in Spagna”