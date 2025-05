amanda lecciso chi sono l ex marito ivo micioni e l attuale fidanzato i

Due sono stati i grandi, ormai ex fidanzati, compagni e amori di Amanda Lecciso che, a quanto pare, oggi è single. Il primo è Antonio Greco, un avvocato di cui si conosce molto poco e che preferisce rimanere lontano dai riflettori. Dalla loro storia è nato Giorgio, primo figlio di Amanda, che ha oggi 16 anni. Più noto è invece il secondo grande amore di Amanda Lecciso, il suo ultimo ex è Ivo Micioni, un attore e produttore cinematografico. Ivo Micioni, suo attuale ex marito con il quale ha messo al mondo anche il figlio Ninni. Qualche mese fa Ivo Micioni è sbarcato nella casa più spiata d’Italia per una sorpresa all’ex moglie, con la quale il rapporto è rimasto ottimo anche dopo la fine della relazione, in quell’occasione Amanda Lecciso ha rivelato: “Mi dispiace di essere stata ferita e di aver colpito, lui ha chiesto scusa a me e io a lui, lui rimarrà sempre la mia famiglia”. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

