Amadeus tra scopiazzature e soliti tic è tonfo sul Nove La sua stella non brilla ancora | Like a star esordisce col flop

Amadeus, tra scopiazzature e tic ripetuti, fa un tonfo sul Nove. Il suo esordio con "Like a Star" è un flop nonostante le promesse di ricchi premi e colpo di scena. Tra effetti speciali e strategie social, le attese rimangono deluse e, dopo vari esperimenti, i risultati non brillano come sperato.

Nonostante annunci di ricchi premi e cotillon. Malgrado il tentativo di colpire con effetti speciali e folgorazioni sulla via del social, l'approdo di Amadeus sul canale Nove, salutato con grande enfasi e aspettative, ancora non porta i risultati sperati. Dopo una serie di esperimenti non proprio esaltanti, culminati con la chiusura anticipata di Chissà chi è, anche il debutto del suo nuovo talent musicale, Like a Star, si è rivelato un sonoro flop. Amadeus, nuovo esordio con flop. I dati Auditel di ieri sera parlano chiaro: un misero 2 e qualcosa di share, rimandano a numeri ben lontani dai fasti sanremesi e dalle platee oceaniche a cui il conduttore romagnolo aveva abituato il pubblico di Rai 1. Ma andiamo alle cifre, ai riscontri e ai confronti della serata telvisiva di ieri che la dice lunga sulla tv, i suoi mattatori e i suoi flop.

