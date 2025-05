Alzheimer Valeriani PD | Interrogazione su ritardi attivazione del centro diurno a San Vito Romano

“Proseguono i ritardi per l’attivazione del Centro Diurno per Alzheimer presso l’ex Ospedale Guido Baccelli di San Vito Romano” dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Trasparenza. “Con un finanziamento regionale di oltre 800mila, il Comune di San Vito Romano ha approvato nel 2019 la concessione in uso dell’immobile Ex Ospedale Baccelli all’Azienda ASL RM 5 per la realizzazione del Centro Diurno di gestione pubblica per i malati di Alzheimer, ma la struttura non è stata ancora aperta”. È fondamentle – prosegue il consigliere regionale – attivare queste strutture sociosanitarie in grado di assistere i pazienti colpiti da tali patologie e dovrebbe rappresentare una priorità per tutte le Amministrazioni pubbliche, visti anche i numeri riportati sul sito istituzionale di Salute Lazio, che in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer ha stimato in circa 100mila i cittadini laziali affetti da questa malattia, a cui si aggiungono altre 70mila persone che necessitano di approfondimento e monitoraggio. 🔗Leggi su Romadailynews.it

