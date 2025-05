Alvino | Napoli merita fiducia basta negatività De Bruyne? Scelta di vita non solo soldi

In un'accorata difesa del Napoli, il giornalista Carlo Alvino esprime la necessità di superare la negatività che circonda il club. Parlando della possibile scelta di De Bruyne, sottolinea che le motivazioni vanno oltre l'aspetto economico, rappresentando una vera e propria scelta di vita. Un messaggio di speranza e fiducia nel futuro degli azzurri.

Alvino: "Narrazione tossica nordista sul Napoli, sta circolando una falsa diceria"

Si legge su msn.com: Il Napoli sta guidando il campionato di Serie A con pieno merito, ma il vento del Nord spira sulla squadra azzurra. Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato un post sul proprio profilo social.

Alvino: "Manna è un fuoriclasse. Lobotka ha una clausola, filtra la posizione del Napoli"

Da msn.com: Il giornalista napoletano ha affrontato vari temi nella sua intervista rilasciata a Televomero: 'Domenica sera il Maradona ha fatto al 100% il dodicesimo uomo in campo'.

Sinner numero 1 - Pietrangeli: Se lo merita - Io invidioso? Macché - - -

Sinner merita di essere numero 1 del tennis mondiale, sta giocando benissimo da tanti mesi e sono molto contento per lui.