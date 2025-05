alunni pittori a grottammare

Un’esperienza da ricordare per i bambini dell’Istituto ‘ Virgo Lauretana ’ di Grottammare. Gli alunni sono diventati artisti per un giorno nel laboratorio del pittore Patrizio Moscardelli che li ha accolti e fatti immergere nel suo mondo fatto di colori, pennelli e tanta fantasia. I bambini protagonisti sono stati i più piccoli, quelli dell’Infanzia insieme con le classi della Primaria. Tutti si sono cimentati nella realizzazione di un dipinto da regalare alla mamma in occasione della sua festa. Nelle belle mattinate di primavera i bambini hanno avuto l’opportunità di visitare il laboratorio dell’artista immerso nelle campagne di San Savino, correre spensierati all’aria aperta, osservare la natura da vicino e ascoltarla, per poi mettersi all’opera e realizzare ognuno il proprio dipinto. I momenti sono stati unici anche perché ad assistere i più piccoli ci sono state anche delle ‘fantastiche’ aiutanti lumache che strisciando hanno reso l’attività ancora più magica e divertente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

