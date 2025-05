Alto Tradimento il libro-inchiesta sulla grande fuga degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità L’estratto in anteprima esclusiva

"Alto Tradimento" di Francesco Bonazzi è un'inchiesta rivelatrice sulla fuga degli Agnelli-Elkann da Torino, tra complicità e silenzi. In uscita il 14 maggio, il libro analizza senza sconti il trasferimento di risorse e industrie all'estero, svelando come le decisioni economiche abbiano influenzato il futuro dell'Italia. Un'anteprima esclusiva per comprendere il costo di questa scelta.

È in libreria dal 14 maggio Alto Tradimento di Francesco Bonazzi, un’inchiesta senza sconti – e senza nostalgia – su come gli Agnelli-Elkann hanno abbandonato l’Italia (con l’aiuto di molti) incassando dividendi, consensi e silenzi prima di sbaraccare e spostare tutto altrove: fabbriche, soldi, cuore. Il libro sarà presentato dall’autore in anteprima al Salone del Libro di Torino venerdì 16 maggio assieme al sindacalista Giorgio Airaudo e al giornalista Ettore Boffano. Tra paradisi fiscali, rendite pubbliche, cortigiani bipartisan e il nuovo riarmo high-tech che trasforma Torino nella capitale europea delle armi con un un ribaltamento epocale, Bonazzi firma un racconto che taglia in profondità il sistema di potere economico e politico che ha accompagnato (e avallato) la fuga della famiglia Agnelli. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alto Tradimento”, il libro-inchiesta sulla “grande fuga” degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità. L’estratto in anteprima esclusiva

Potrebbe interessarti su Zazoom

Natale: Il presepe più alto del mondo è quello di Alicante

Un presepe altopiù di 18 metri in Spagna ha ottenuto in un sol colpo due Guinness World Records come il presepe più alto e più grande del mondo.