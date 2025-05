Alta Valdarda Provincia al lavoro per strade e ponti

L'Alta Valdarda è al centro delle attenzioni della Provincia di Piacenza, che sta lavorando intensamente per migliorare strade e ponti locali. La consigliera provinciale Patrizia Calza sottolinea l'importanza di affrontare con urgenza le criticità del territorio, assicurando interventi rapidi e mirati per garantire la sicurezza e la viabilità della zona.

«L'attenzione alle criticità dell'Alta Valdarda - lo evidenzia la consigliera provinciale con delega alla Viabilità, Patrizia Calza - è massima. La Provincia di Piacenza è attivamente e costantemente impegnata per definire e realizzare nel più breve tempo possibile i necessari interventi di.

