Alta tensione in Regione Fontana blinda Bertolaso | In Giunta si è discusso ma resterà fino al 2028

Attilio Fontana blinda Guido Bertolaso fino al 2028, vale a dire: fino a fine legislatura. Non è la prima volta che il presidente della Regione difende a spada tratta il suo assessore al Welfare. Ma questa volta la presa di posizione del governatore è arrivata dopo uno scontro particolarmente aspro verificatosi lunedì in Giunta, in merito all’accordo con i carabinieri del Nas sulle liste d’attesa della sanità, tra lo stesso Bertolaso e Romano La Russa, capodelegazione di Fratelli d’Italia e assessore alla Sicurezza. Quest’ultimo, come già riportato, ha chiesto a Bertolaso di accettare che gli fosse affiancata una figura che lo aiutasse a fare il proprio lavoro al Welfare ma anche a gestire la comunicazione col resto dell’esecutivo. Non solo, La Russa, tra provocazione e realtà, avrebbe persino dato a Bertolaso un ultimatum per accettare questa soluzione: otto giorni di tempo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

