Alta tensione a Istanbul | attesa per i negoziati Russia-Ucraina Mistero sulla presenza di Vladimir Putin

Alta tensione a Istanbul in attesa dei cruciali negoziati tra Ucraina e Russia. Il Cremlino avvolto nel mistero riguardo la composizione della sua delegazione e la presunta presenza di Vladimir Putin. Con l’incontro in programma, gli occhi del mondo sono puntati su questo delicato momento diplomatico, mentre le notizie ufficiali arriveranno solo giovedì.

Alla vigilia dei negoziati diretti tra Ucraina e Russia a Istanbul, il Cremlino mantiene il massimo riserbo sulla composizione della propria delegazione e sulla possibile presenza del presidente Vladimir Putin. «Renderemo nota la composizione della delegazione giovedì, quando lo deciderĂ Putin», ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alimentando l’incertezza su un possibile incontro ai vertici. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non prenderĂ parte ai colloqui previsti per domani a Istanbul tra delegazioni di Mosca e Kiev, finalizzati a esplorare un possibile accordo di pace. Lo riferisce il quotidiano russo Kommersant, citando una fonte anonima vicina al dossier. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato intendere di poter raggiungere la Turchia nel caso in cui anche il presidente russo Vladimir Putin dovesse recarsi a Istanbul per incontrare l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alta tensione a Istanbul: attesa per i negoziati Russia-Ucraina. Mistero sulla presenza di Vladimir Putin

Cosa riportano altre fonti

Alta tensione a Istanbul: attesa per i negoziati Russia-Ucraina. Mistero sulla presenza di Vladimir Putin

Da panorama.it: Alla vigilia dei negoziati diretti, arresti in Germania e Svizzera per sabotaggio sul territorio europeo per conto dei servizi segreti russi Alta tensione a Istanbul: attesa per i negoziati Russia-Ucr ...

Primo maggio ad alta tensione a Istanbul, scontri e arresti

Scrive msn.com: AGI - Una giornata ad alta tensione a Istanbul: mezzi pubblici sospesi, transenne e strade chiuse al traffico, scontri, 384 arresti, 52 mila poliziotti impegnati a far rispettare i divieti imposti dal ...

Istanbul, ieri: scossa di magnitudo 6,2 in attesa il BIG ONE

Scrive meteogiornale.it: Le cause geologiche: una zona di frattura in continua tensione L’area di Istanbul si colloca lungo una delle strutture geologiche più attive al mondo: la faglia anatolica settentrionale.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio

La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca " non ha mai chiuso la porta al dialogo ".