Alcuni alpini a Biella sono stati ripresi mentre cantavano Faccetta Nera davanti a un bar. Nel video si sente la voce di una donna che in tono seccato chiede: “Potete togliere sta roba?”. Si tratta del secondo episodio nella città, dopo l'adunata dello scorso 10 maggio, in cui un gruppo di alpini aveva cantato l'inno fascista per le strade del centro, facendo scoppiare la polemica. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Alpini cantano di nuovo Faccetta nera a Biella, proteste: “Togliete questa roba”