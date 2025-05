AlphaEvolve l' AI di Google DeepMind che crea algoritmi meglio di noi

AlphaEvolve, l'innovativo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google DeepMind, è in grado di generare algoritmi superiori a quelli creati dall'uomo. Questa tecnologia all'avanguardia offre soluzioni nuove e più efficienti per affrontare una vasta gamma di problemi, rivoluzionando il modo in cui interagiamo con il mondo digitale e oltre.

L'ultimo sistema del laboratorio del colosso dedicato all'intelligenza artificiale propone soluzioni nuove e più efficienti per risolvere problemi informatici e non solo 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - AlphaEvolve, l'AI di Google DeepMind che crea algoritmi meglio di noi

