Almanacco di oggi 15 maggio | la rivoluzione del Nylon

Oggi, 15 maggio, celebriamo una data storica: nel 1940, a New York, iniziò la rivoluzione del nylon. I grandi magazzini presentarono calze straordinarie, una nuova fibra sintetica, "resistente come l'acciaio e delicata come una ragnatela", che cambiò per sempre il mondo della moda e delle tecnologie tessili. Scopriamo insieme l'impatto di questa innovazione!

Un giorno del 1940, a New York, i grandi magazzini iniziarono a vendere calze realizzate con una nuova fibra sintetica, "resistente come l'acciaio e delicata come una ragnatela"

