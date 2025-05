Alluvione due anni dopo in Emilia Romagna | Mancano i soldi per le strade di montagna

Due anni dopo l'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna, le cicatrici sono ancora visibili. Nonostante gli sforzi per la ricostruzione, mancano fondi per ripristinare le strade di montagna, essenziali per collegare le comunità colpite. La lotta per la rinascita continua, mentre la regione cerca di rialzarsi e ricostruire un futuro sostenibile.

Bologna, 15 maggio 2025 - Sono passati due anni dalla prima e drammatica ondata di maltempo che ha colpito l’ Emilia-Romagna. Alluvioni e frane che hanno ferito nell’anima una terra e la sua comunità. Due anni in cui l’emergenza ha così segnato l’inizio di una nuova fase, per e con il territorio. Dal maggio 2023, infatti, in Emilia-Romagna si continua a lavorare “senza sosta”, così come testimonia la mappa dei cantieri (previsti, in corso o completati) già online sul sito della Regione, con una scheda per ogni intervento, provincia per provincia, insieme ad alcune ‘clip’ di approfondimento. “Una fotografia di ciò che realmente è stato fatto – spiega il presidente Michele de Pascale – che mostra in modo trasparente i progetti individuati, i cantieri conclusi e in corso di realizzazione. È fondamentale che si continui a parlare di ciò che è accaduto ”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione due anni dopo in Emilia Romagna: “Mancano i soldi per le strade di montagna”

Alluvione in Romagna due anni dopo. De Pascale: “Il nostro dovere è accelerare, dateci strumenti più agili”

Come scrive corriereromagna.it: Due anni fa la serie di alluvioni senza precedenti che colpì l’Emilia-Romagna. Il ricordo e il dolore che non passa per le 17 vittime. Gli 8,5 ...

Alluvione due anni dopo. Via Ex Tiro a segno, le ferite non si sono ancora rimarginate

Si legge su msn.com: Franco Lucchi: "L’acqua mi arrivava al collo. Ho ricostruito tutto a mie spese, ma aspetto ancora tutti i soldi promessi dallo Stato". La palestra Champions: "Un passo alla volta e tanta solidarietà".

Due anni dopo l'alluvione in Romagna

