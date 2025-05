Allo studio una flat tax al 5% per i neoassunti under 30

In Italia, si sta considerando l'introduzione di una flat tax al 5% per i neoassunti under 30 con un reddito fino a 40mila euro. Questo disegno di legge, che prevede l'agevolazione per un periodo di cinque anni, mira a contrastare l'emigrazione giovanile. L'economista Gianni Lepre analizza le potenzialitĂ di questa proposta.

NAPOLI (ITALPRESS) – Flat tax al 5%, per cinque anni, per i neoassunti under 30 e un reddito fino a 40mila euro: è un disegno di legge che può essere utile per frenare la fuga dei giovani dall’Italia. Ne parla l’economista Gianni Lepre. fscazn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Allo studio una flat tax al 5% per i neoassunti under 30

Su questo argomento da altre fonti

Allo studio una flat tax al 5% per i neoassunti under 30

italpress.com scrive: NAPOLI (ITALPRESS) - Flat tax al 5%, per cinque anni, per i neoassunti under 30 e un reddito fino a 40mila euro: è un disegno di legge che può essere uti ...

La Lega lancia il Contratto giovani: flat tax al 5 per cento per i neoassunti

Da msn.com: E’ una proposta di legge di due soli articoli, ma destinata, se venisse approvata, a rivoluzionare l’ingresso sul mercato del lavoro dei giovani ...

Flat tax, bonus assunzioni e incentivi al rimpatrio: ecco il “Contratto giovani” voluto da Salvini

Come scrive fanpage.it: Una proposta di legge della Lega promette una rivoluzione nell'accesso al lavoro per i giovani under 30: flat tax al 5%, sgravi per chi assume e incentivi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Human Fall Flat Mobile si aggiorna con due nuovi livelli

livelli “Golf” e “City” creati dai fan sono ora disponibili nel bizzarro platform game basato sulla fisica per iOS e Android Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games, in partnership con Curve Digital e lo sviluppatore No Brakes Games, hanno rilasciato oggi nuovi contenuti per la versione mobile del puzzle platformer Human: Fall Flat.