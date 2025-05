Allerta meteo scuole chiuse venerdì 16 maggio | stop alle lezioni in diversi comuni della Sicilia e della Calabria ELENCO IN AGGIORNAMENTO

A causa dell'irruzione di un ciclone mediterraneo, la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per venerdì 16 maggio, determinando la chiusura delle scuole in diversi comuni di Sicilia e Calabria. Rimanete aggiornati per un elenco completo delle località interessate.

L’arrivo del ciclone mediterraneo sulla Calabria ha portato la Protezione civile regionale a emanare un bollettino di allerta arancione su quasi tutto il territorio per venerdì 16 maggio. L'articolo Allerta meteo scuole chiuse venerdì 16 maggio: stop alle lezioni in diversi comuni della Sicilia e della Calabria. ELENCO IN AGGIORNAMENTO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allerta meteo arancione e gialla per domani 16 maggio, scuole chiuse per maltempo: le regioni a rischio

Da fanpage.it: Proseguirà anche domani, venerdì 16 maggio, la fase di maltempo che sta interessando l’Italia. Per questo la Protezione Civile, sulla base delle attuali previsioni, ha valutato un’allerta meteo aranci ...

Allerta arancione,domani scuole chiuse e Catanzaro e Lamezia

Scrive msn.com: Scuole chiuse domani a Catanzaro a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. (ANSA) ...

Allerta meteo scuole chiuse venerdì 16 maggio: stop alle lezioni anche in diversi comuni della Calabria. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Si legge su orizzontescuola.it: L’arrivo del ciclone mediterraneo sulla Calabria ha portato la Protezione civile regionale a emanare un bollettino di allerta arancione su quasi tutto il territorio per venerdì 16 maggio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caldo è già allerta - venerdì 21 giugno 8 città da bollino rosso

Il 21 giugno inaugurerà la stagione e sarà anche il giorno più caldo dei 3 monitorati nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute.