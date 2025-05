Allerta meteo in Italia | scuole chiuse per maltempo ecco le regioni coinvolte

Un'intensa perturbazione sta attraversando l'Italia, portando condizioni meteorologiche avverse. Venerdì 16 maggio, piogge e temporali coinvolgeranno gran parte del Paese. La Protezione Civile ha dichiarato allerta meteo per 11 regioni, con criticità gialla e arancione. In particolare, alcune aree, come Catanzaro, stanno affrontando situazioni di maltempo tali da richiedere la chiusura delle scuole.

Un'intensa perturbazione sta mettendo in difficoltà il nostro Paese: venerdì 16 maggio ci aspettano ancora piogge e temporali su gran parte del territorio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per ben 11 regioni, con livelli di criticità gialla e arancione. In alcune aree, come Catanzaro e Lamezia Terme, la situazione è talmente critica che i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza pubblica. Chiusura scuole a Catanzaro e Lamezia Terme. A Catanzaro, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa in seguito all'allerta arancione emessa dalla Protezione Civile regionale.

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.