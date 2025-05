Allenamento Juve Tudor carica il gruppo verso il gran finale | spunta la frase prima dell’inizio della seduta – VIDEO

L'allenamento della Juventus, guidato da Igor Tudor, si è trasformato in un momento di carica per il gruppo in vista del gran finale. Prima della seduta odierna, l'allenatore bianconero ha motivato i giocatori con una frase incisiva. La preparazione continua in vista dell'importante match casalingo contro l'Udinese, in programma domenica sera.

Allenamento Juve, Tudor carica il gruppo: la frase dell’allenatore bianconero prima dell’inizio della seduta di oggi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor continua a preparare la prossima sfida casalinga contro l’ Udinese, in programma domenica sera alle ore 20:45. I bianconeri si giocano l’ultimo posto Champions in 180 minuti. Prima della seduta, il tecnico ha caricato così la sua squadra: «Buon allenamento, già dentro la partita. Dentro la partita». Queste le immagini della sessione odierna di allenamento alla Continassa, a tre giorni da Juve Udinese. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, Tudor carica il gruppo verso il gran finale: spunta la frase prima dell’inizio della seduta – VIDEO

