Allenamento Atalanta riusciranno ad esserci Posch e Palestra per la gara contro il Genoa? L’indiscrezione

L'Atalanta prosegue i suoi allenamenti intensivi al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima sfida contro il Genoa. Mentre si rincorrono indiscrezioni sui rientri di Posch e Palestra, cresce l'attesa per vedere come il team affronterà l'imminente partita. Scopriamo insieme le ultime novità dal campo.

Allenamento Atalanta, riusciranno Posch e Palestra ad esserci in vista della gara contro il Genoa? Ecco le ultime novità Continua il lavoro dell'Atalanta in allenamento presso il Centro Bortolotti di Zingonia: con l'obiettivo di fare bene la gara contro il Genoa. Ecco il report odierno dopo la sessione nerazzurra. Stefan Posch si è allenato individualmente .

Allenamento Atalanta, Palestra riuscirà ad esserci contro il Monza? Ecco le ultime da Zingonia

Come scrive calcionews24.com: Allenamento Atalanta, novità molto importanti in vista della gara contro il Monza. Le indiscrezioni per la squadra di Gian Piero Gasperini L’Atalanta si sta preparando per la sfida di domenica contro ...

Allenamento Atalanta, le novità dopo la ripresa a Zingonia. Riuscirà ad esserci Posch?

Si legge su calcionews24.com: Trascorso un giorno di riposo, oggi l’Atalanta ha cominciato la preparazione ... è in programma sempre a Zingonia un allenamento mattutino a porte chiuse.

Atalanta, terapie per Lookman

msn.com scrive: Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Reduce dall'importante vittoria sulla Roma, l'Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida in ...

