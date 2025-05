Allegro Molto Musicisti in concorso

Allegro Molto è un entusiasmante concorso nazionale dedicato ai giovani musicisti, specialmente per gli interpreti di strumenti a tastiera come pianoforte, organo e fisarmonica. Organizzato dall’Associazione Opus Vivum, il concorso ospiterà le audizioni di 49 talentuosi partecipanti provenienti da tutta Italia, dal 25 maggio in un’atmosfera di creatività e passione musicale.

Allegro Molto è il nuovo concorso nazionale di musica dedicato a giovani musicisti e per gli interpreti degli strumenti a tastiera: pianoforte, organo e fisarmonica. Organizzato dall’ Associazione Opus Vivum, si svolgerà con le audizioni di 49 partecipanti provenienti da tutta Italia, tra il 25 maggio e il 15 giugno, in tre sedi di Mozzate: la Casa del Combattente, l’Accademia Musicale Martucci, e la Chiesa di Sant’Alessandro, dove si svolgerà il concerto dei vincitori, previsto per il 15 giugno. Sotto la direzione artistica del Maestro Davide Antonio Rizzo, il concorso è un’occasione di confronto, valorizzazione e crescita, con audizioni aperte al pubblico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allegro Molto. Musicisti in concorso

