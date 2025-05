Alleanza psichiatri e professionisti informazione per guida sulla salute mentale

Un'importante alleanza si è formata tra psichiatri e professionisti dell'informazione per offrire una guida sulla salute mentale. L'Ordine dei giornalisti, Rai per la Sostenibilità Esg e il Dipartimento Salute Mentale dell'Asl Roma 2 collaborano per fornire supporto pratico a giornalisti e comunicatori, promuovendo un'informazione responsabile e rispettosa sul tema.

(Adnkronos) – Ordine dei giornalisti, Rai per la Sostenibilità Esg e il Dipartimento Salute mentale dell'Asl Roma 2 hanno unito le competenze per fornire a giornalisti e comunicatori un supporto pratico ed essenziale per trattare il tema della salute mentale in modo responsabile, imparziale e rispettoso. L'obiettivo del vademecum 'Informare sulla salute mentale', liberamente scaricabile.

