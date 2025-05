Alleanza lombardo emiliana | Uniamo le eccellenze Patto tra assessori regionali

Lombardia ed Emilia Romagna a braccetto sui temi della transizione digitale e green e gli investimenti sulla ricerca. Ieri i due assessori regionali allo Sviluppo economico, il lombardo Guido Guidesi e l’emiliano Vincenzo Colla si sono incontrati in un luogo simbolico, tra Senna Lodigiana e la frazione Corte Sant’Andrea, a due passi dal fiume Po e dal punto di passaggio da una sponda all’altra del fiume. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di avviare una sinergia strategica per “fare rete“ con l’obiettivo di supportare sempre più i rispettivi sistemi economico produttivi. Le due regioni confinanti hanno concordato sulla necessità di attivare bandi specifici per le imprese che devono affrontare le diverse transizioni e i cambi di settori, e sulla necessità di creare strumenti finanziari condivisi in grado di supportare la crescita e lo sviluppo delle aziende con una particolare attenzione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

