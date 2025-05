Allarme sicurezza Scoperte backdoor negli inverter cinesi

Un recente allarme sulla sicurezza ha rivelato la presenza di backdoor in inverter di produzione cinese, sollevando preoccupazioni per le infrastrutture rinnovabili negli Stati Uniti. Funzionari del Dipartimento dell’Energia hanno avviato una revisione urgente dopo la scoperta di componenti di comunicazione non documentati, evidenziando potenziali vulnerabilità nella sicurezza nazionale.

Alcuni funzionari del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno avviato una revisione urgente dei rischi legati agli inverter di produzione cinese impiegati nelle infrastrutture rinnovabili, dopo la scoperta di componenti di comunicazione “fantasma” non riportati nelle specifiche tecniche. Questi inverter collegano pannelli solari, turbine eoliche, batterie, pompe di calore e colonnine di ricarica EV alle reti elettriche, ma presenterebbero canali di accesso nascosti che potrebbero aggirare i firewall e compromettere la sicurezza dell’intera rete. Lo rivela l’agenzia Reuters. Negli ultimi nove mesi, sono stati riscontrati dispositivi di comunicazione non documentati (tra cui radio cellulari) in inverter e batterie provenienti da piĂą fornitori cinesi. Tali componenti extra creano canali di comunicazione non autorizzati, potenzialmente in grado di bypassare i sistemi di sicurezza e consentire accessi remoti incontrollati. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Allarme sicurezza. Scoperte backdoor negli inverter cinesi

Se ne parla anche su altri siti

Allarme sicurezza. Scoperte backdoor negli inverter cinesi

Come scrive formiche.net: Alcuni inverter solari e batterie cinesi contengono componenti che potrebbero aggirare i firewall e consentire accessi alle reti elettriche ...

Scoperte 35 estensioni Chrome pericolose: cancellatele subito

Si legge su ilsoftware.it: Permessi invasivi e codice sospetto minacciano la sicurezza. Un recente allarme di sicurezza ha scosso la comunità digitale: milioni di utenti di Google Chrome potrebbero essere stati esposti a ...

Come disattivare l'allarme delle cinture di sicurezza

Riporta smartworld.it: Nelle auto di ultima generazione è stato inserito un apposito allarme che ricorda che è necessario allacciare le cinture di sicurezza. Detto allarme consiste in un cicalio continuo, che però a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'allarme dei medici: Hanno fatto feste a Capodanno, ma non lo dicono!

La paura di essere chiusi per 10 giorni nei muri di casa, rallenta il tracciamento dei contatti, anello fondamentale per fermare il decorso del virus tracciando gli stretti contatti dei positivi.