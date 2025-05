Rimini, 15 maggio 2025 – A Cattolica un sospetto caso di virus Zika su un paziente appena tornato da un viaggio all’estero. L’unità operativa di igiene e sanità pubblica dell’Ausl ha attivato il protocollo sanitario previsto per i casi di sospetti di infezione. La persona colpita dai sintomi – un uomo residente in via Allende – è stato posto in isolamento domiciliare fiduciario fino a esclusione della patologia o, al massimo, fino a 14 giorni dall’inizio dei sintomi. I sanitari hanno effettuato i prelievi e avviato gli accertamenti necessari al fine di confermare o escludere l’avvenuto contagio. Come previsto dai protocolli sanitari, è stato attivato anche un piano straordinario di disinfestazione con trattamento adulticida, larvicida e rimozione dei focolai, in un raggio di cento metri dall’abitazione del paziente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme per sospetto caso di Zika, isolato paziente rientrato dall’estero: scatta il piano di disinfestazione