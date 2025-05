Allarme amianto | Al Pennile di Sotto immobili fatiscenti non in sicurezza

Al Pennile di Sotto, l'area di Via Molise 1 è sotto accusa per la presenza di amianto in immobili fatiscenti e non in sicurezza. I consiglieri comunali di opposizione hanno lanciato un allarme ambientale e sanitario, chiedendo con urgenza la convocazione della Commissione Ambiente e criticando l'operato dell'amministrazione comunale.

I consiglieri comunali di opposizione lanciano un grave allarme ambientale e sanitario che riguarda l’area di Via Molise 1, al Pennile di Sotto. La denuncia arriva attraverso una nota ufficiale con cui i consiglieri chiedono l’immediata convocazione della Commissione Ambiente e accusano l’amministrazione comunale di gravi ritardi e mancanza di trasparenza. Secondo quanto riferito dagli esponenti di minoranza, l’11 marzo 2025 è stata effettuata una parziale demolizione di alcune palazzine fatiscenti situate nella zona. Tuttavia, il sopralluogo dell’Ast del 24 aprile ha rilevato la dispersione di fibre di amianto in seguito all’intervento di demolizione. Gli esiti dell’ispezione sono stati trasmessi ufficialmente al Comune in data 7 maggio. A fronte di questa segnalazione, il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast ha chiesto al Comune un provvedimento urgente per la tutela della salute pubblica, indicando due misure fondamentali: la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti nell’area, oltre alla comprovata decontaminazione del sito. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme amianto: "Al Pennile di Sotto immobili fatiscenti non in sicurezza"

Approfondimenti da altre fonti

Allarme amianto: "Al Pennile di Sotto immobili fatiscenti non in sicurezza"

Lo riporta msn.com: I consiglieri di opposizione hanno presentato un’interrogazione: "In zona molte abitazioni, negozi e impianti sportivi all’aperto" .

Rischio amianto nel quartiere pennile di sotto ad ascoli piceno, opposizione solleva l’allarme dopo una demolizione

Riporta gaeta.it: Nel quartiere Pennile di Sotto di Ascoli Piceno, la demolizione in via Molise ha causato il rischio dispersione di amianto; opposizione denuncia ritardi e chiede interventi urgenti per la bonifica.

Presenza di amianto in quartiere ad Ascoli, "Situazione grave"

Riporta msn.com: (ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 MAG - I consiglieri comunali di opposizione del comune di Ascoli Piceno lanciano un monito all'amministrazione comunale segnalando un serio rischio ambientale e sanitario ne ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'allarme dei medici: Hanno fatto feste a Capodanno, ma non lo dicono!

La paura di essere chiusi per 10 giorni nei muri di casa, rallenta il tracciamento dei contatti, anello fondamentale per fermare il decorso del virus tracciando gli stretti contatti dei positivi.