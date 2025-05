Allagamenti in Sicilia carabiniere eroe salva una donna intrappolata in auto

Tra gli allagamenti che hanno colpito la Sicilia, un carabiniere si è distinto come eroico salvatore. A Trabia, in provincia di Palermo, ha rischiato la propria vita per estrarre una donna intrappolata nella sua auto, quasi sommersa dall'acqua. Un gesto coraggioso che ha segnato un momento di grande tensione durante le forti piogge che hanno interessato la zona.

Attimi di paura a Trabia, in provincia di Palermo, dove una donna è rimasta intrappolata nella propria auto quasi completamente sommersa dall'acqua a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona. I carabinieri della locale stazione sono prontamente intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso. Uno dei due militari, senza esitazione, si è immerso nelle acque piovane per raggiungere il veicolo e, con l'aiuto di un passante, è riuscito a mettere in salvo la donna.

