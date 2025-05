Allagamenti a Monreale residenti di via Santa Liberata chiedono aiuto

Gli abitanti di via Santa Liberata a Monreale si trovano in grave difficoltà a causa degli allagamenti che colpiscono la zona dopo ogni pioggia. Denunciando l'ostruzione dell'alveo del fiume, chiedono un intervento immediato per la pulizia e il ripristino della sicurezza della loro strada. La situazione sta diventando insostenibile e necessita di attenzione urgente.

Via Santa Liberata a Monreale allagata dopo ogni pioggia. Residenti denunciano l'ostruzione dell'alveo del fiume e chiedono un intervento urgente di pulizia

