Alla Rocca di Vignola gli spettacoli dal vivo Storie di Corte

Dal 17 maggio, la Corte della Rocca di Vignola si trasformerà in un palcoscenico incantato con "Storie di Corte". Quattro appuntamenti tra maggio, giugno, settembre e ottobre offriranno spettacoli dal vivo, con repliche pomeridiane per un'esperienza immersiva nella storia e nella cultura. Non perdere l'occasione di vivere questa magica atmosfera!

Prendono il via sabato 17 maggio gli spettacoli dal vivo che animeranno la Corte della Rocca di Vignola per quattro appuntamenti distribuiti nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Gli spettacoli si terranno all'interno della Rocca di Vignola con repliche pomeridiane alle 15, alle 16 e.

La sezione del Corpo Ambientale Nazionale di Rocca D’Arce si confronta con la dirigenza dei Carabinieri per coordinare azioni comuni

Il Capitano Bartolo Taglietti ricevuto dal Sindaco Germani e dall’Assessore Petrucci insieme al presidente e al segretario della sezione Marzilli e Simone Un giorno importante è stato vissuto dai volontari della sezione del Corpo Ambientale Nazionale di Rocca D’Arce per la visita di mercoledì scorso del Comandante di Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, il Capitano Bartolo Taglietti, che insieme al Comandante della Stazione di Arce e al Maresciallo Capo Simone Visca sono stati ricevuti dal presidente Giampiero Marzilli e dal segretario della sezione Rocco Simone.