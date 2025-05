Alla Orsi-Mangelli ripartono i gruppi psicoeducativi per famigliari

Alla Casa di Riposo Orsi Mangelli di Forlì, ripartono giovedì 22 maggio i "Gruppi psicoeducativi per famigliari". Questi incontri, organizzati dal Centro Disturbi Cognitivi per le Demenze della Geriatria, diretto da Giuseppe Benati, si terranno in collaborazione con l’Associazione Rete Magica, offrendo supporto e informazioni preziose ai familiari dei pazienti.

