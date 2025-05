alla fine putin non andrà a istanbul per i colloqui di pace con l ucraina

A proporli, pochi giorni fa, era stato lui stesso; eppure, giovedì, Vladimir Putin, non andrà a Istanbul, dove sono previsti nuovi colloqui di pace con l’ Ucraina. Ieri sera l’agenzia di stampa statale russa ( Tass ) ha pubblicato la lista ufficiale dei membri della delegazione, approvata dal presidente: a rappresentare la Russia sarà Vladimir Medinsky, già caponegoziatore nelle fallimentari trattative del 2022, che si erano svolte sempre in Turchia. Con lui, altri funzionari, seppur non di primissimo piano: tra questi, saranno presenti Mikhail Galuzin e Alexander Fomin, vice ministri degli Esteri e della Difesa. L’ Unione Europea aveva recentemente richiesto un cessate il fuoco di trenta giorni, minacciando in caso contrario nuove e più dure sanzioni contro la Russia in caso di rifiuto. Anche il presidente Donald Trump si era detto d’accordo. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

