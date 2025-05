Alla Cantera inaugura oggi la mostra ‘Pesce Fuordacqua’

Inaugura oggi alle 19.30 a La Cantera l’ottavo episodio della rassegna ‘ Particol’arte ’, a cura di Alice Tamburini: a prendere la scena nel locale di piazza Guidazzi è ‘ Pesce Fuordacqua ’, progetto fotografico di Alessandro Ricchi, artista marchigiano trapiantato a Bologna. Nato come esito di un percorso formativo a ‘Spazio Labo’ di Bologna, Pesce Fuordacqua è il primo lavoro compiuto di Ricchi. Un progetto che prende le mosse da un tema collettivo - l’acqua - e approda a una visione intima e paradossale. "Il mio personaggio non si sente come un pesce fuor d’acqua. Lo è, per davvero", racconta l’autore. Ed è in questo scarto fra proverbio e identità che si apre una narrazione sospesa, visionaria, dove il corpo si fa simbolo di spaesamento e resilienza. Classe 1980, originario di Ascoli Piceno, Ricchi coltiva la fotografia fin da piccolo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

