All-in Svilar ma la Roma segue Perin | futuro alla Juventus mai così in bilico

Con una lotta serrata per un posto in Champions, la Roma si prepara all'ultima sfida di Serie A, mentre le incertezze sul futuro di Perin alla Juventus si intensificano. La squadra giallorossa deve vincere le ultime partite e sperare in risultati favorevoli dai rivali, mantenendo viva la speranza di una qualificazione europea.

Si avvicina a grandi passi il penultimo appuntamento di questa Serie A, che la Roma dovrà affrontare con il massimo impegno per tenere accese le speranze Champions. Servono due vittorie, unite alla speranza che Lazio e Juventus incappino almeno in un pareggio ciascuna, e crederci è d'obbligo. I risultati di questi ultimi due appuntamenti condizioneranno anche i piani per la prossima stagione, soprattutto per un mercato che deve necessariamente partire dal rinnovo di Svilar, una questione che non si può più rimandare. Dopo i timori e i dubbi degli ultimi giorni, oggi è stata una giornata da all-in per la Roma, visto che le ultime notizie parlano di un Friedkin che ha parlato direttamente con il giocatore e di un'offerta pronta ad essere alzata a 4 milioni fino al 2030, proprio per soddisfare le sue richieste.

