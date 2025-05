Alison Brie e Dave Franco denunciati per violazione del copyright per il loro successo al Sundance Together

Alison Brie e Dave Franco si trovano al centro di una controversia legale per il loro film "Together", recentemente venduto per 17 milioni di dollari al Sundance. Una causa intentata sostiene che l'opera sia una "palese imitazione" di un'opera precedente, "Better Half", sollevando interrogativi sulla propria originalità e sulle dinamiche del copyright nel mondo del cinema.

Alison Brie e Dave Franco sono stati denunciati per violazione del copyright per “Together”, il loro film horror indipendente venduto per 17 milioni di dollari dopo una guerra di offerte al Sundance. La causa intentata martedì sostiene che il film sia una “ palese imitazione ” di “Better Half”, un film indipendente del 2023. La causa sostiene che “Together” rubi l’idea di una coppia che si ritrova fisicamente fusa, oltre a numerosi altri elementi della trama, tra cui un riferimento “ quasi letterale ” al Simposio di Platone. Franco e Brie sono sposati e hanno collaborato a diversi progetti. Secondo la causa, nel 2020 avrebbero proposto loro “Better Half”, ma loro e i loro agenti l’avrebbero rifiutato. I produttori di “Better Half”, Jess Jacklin e Charles Beale, hanno sentito parlare di “Together” il giorno prima della proiezione al Sundance e hanno deciso di vederlo per valutarne le somiglianze. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alison Brie e Dave Franco denunciati per violazione del copyright per il loro successo al Sundance “Together”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alison Brie e Dave Franco citati in giudizio per violazione del copyright per l'horror soprannaturale Together

Come scrive msn.com: I due interpreti e coniugi sono stati denunciati per il loro nuovo body horror diretto da Michael Shanks e presentato al Sundance Film Festival.

Dave Franco, Alison Brie, WME Hit With Idea Theft Lawsuit Over ‘Together’

Si legge su hollywoodreporter.com: StudioFest accuses Dave Franco and Alison Brie of copyright infringement, claiming they crafted the script for the body horror alongside WME client Michael Shanks after the duo declined an offer to ...

Alison Brie and Dave Franco hit with copyright lawsuit over movie “Together”:“ ”'Stole virtually every unique aspect'

Si legge su yahoo.com: However, in a suit filed on Tuesday, producers Jess Jacklin and Charles Beale allege that Together is a "blatant rip-off" of their 2023 independent film, Better Half, stealing several plot and ...