Manca ancora qualche mese all'arrivo in streaming della nuova serie del franchise, ma sono emersi alcuni dettagli sulla sua nuova protagonista Non c'è ancora traccia di un trailer completo, ma FX ha ufficialmente annunciato la data d'uscita di Alien: Pianeta Terra di Noah Hawley, prevista per il 12 agosto con un doppio episodio su Disney+ (su un totale di otto episodi). Insieme all'annuncio, è stato diffuso anche un nuovo poster con uno Xenomorfo, alcune foto promozionali che ritraggono i personaggi principali e una sinossi aggiornata che rivela un bel po' di nuove intriganti informazioni sulla serie, ma specialmente sulla sua nuova protagonista. Sapevamo che Alien: Pianeta Terra sarebbe stato ambientato prima del film originale di Ridley Scott, ma in base alla . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alien: Pianeta Terra, nuovi e sorprendenti dettagli sulla protagonista di Sydney Chandler