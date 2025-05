Alien | Pianeta Terra debutta il 12 agosto su Disney con prequel cyborg e colossi aziendali

Il 12 agosto debutta su Disney "Alien: Pianeta Terra", il prequel della celebre saga, firmato da Noah Hawley. FX ha annunciato che la serie, articolata in otto episodi, inizierà con un doppio episodio, promettendo un affascinante mix di cyborg e colossi aziendali. L'attesa per questo nuovo capitolo è già alle stelle!

FX ha ufficialmente comunicato la data d'uscita di Alien: Pianeta Terra, la nuova serie ideata da Noah Hawley, che debutterà il 12 agosto su Disney. L'annuncio include la programmazione di un doppio episodio all'interno di un ciclo che comprenderà complessivamente otto puntate, suscitando grande attesa tra i fan della saga.

