Alfonso D’Apice spiega perché Shaila Gatta ha chiuso con lui e Chiara Cainelli | “C’entra Lorenzo Spolverato”

Alfonso D'Apice rivela i motivi dietro la rottura con Shaila Gatta e l'uscita di scena di Chiara Cainelli. Secondo lui, l'ex compagna avrebbe chiuso con loro per la presenza di Lorenzo Spolverato. Scopri cosa è accaduto nel mondo dei reality e le dinamiche che hanno portato a questa decisione. Continua a leggere...

Alfonso D'Apice ha svelato perché, dopo il Grande Fratello, Shaila Gatta ha tolto il segui a lui e alla sua fidanzata Chiara Cainelli. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alfonso D’Apice spiega perché Shaila Gatta ha chiuso con lui e Chiara Cainelli: “C’entra Lorenzo Spolverato”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alfonso D’Apice spiega perché Shaila Gatta ha chiuso con lui e Chiara Cainelli: “C’entra Lorenzo Spolverato”

Secondo fanpage.it: Alfonso D'Apice ha svelato perché, dopo il Grande Fratello, Shaila Gatta ha tolto il segui a lui e alla sua fidanzata Chiara Cainelli ...

Grande Fratello, Shaila e Zeudi isolano Chiara Cainelli. Alfonso D'Apice spiega cosa sta succedendo

Da msn.com: Tra regali rubati e inviti ignorati, le amicizie nate al Grande Fratello si sgretolano tra frecciatine e unfollow e dirette social per mantenere vivo l'interesse dei fan.

Alfonso D’Apice e Chiara fanno chiarezza: il retroscena

Come scrive 361magazine.com: Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli fanno chiarezza su un retroscena: i due ex gieffini spiegano cos’è accaduto con Shaila Gatta Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli con una stories Instagram hanno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Al GF Vip Alfonso Signorini caccia Alex Belli

GF Vip, Alfonso Signorini furioso manda via dallo studio Alex Belli: "Non puoi lavorare così". Per la prima volta, Signorini perde le staffe dal vivo e chiede ai suoi autori di portare via l'attore che è intervenuto per tutta la puntata nonostante avesse promesso di mantenere un profilo basso.