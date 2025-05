Alessio Sakara firma con BKFC Italy sarà il volto del Bare Knuckle per 5 anni

Alessio Sakara, icona delle MMA, ha firmato un accordo di 5 anni con BKFC Italy, diventando il volto del bare knuckle in Italia. L'annuncio è avvenuto al PalaWanny di Firenze, durante l'esplosivo evento BKFC del 26 aprile, segnando un momento cruciale per il panorama degli sport da combattimento nel nostro Paese.

Nella suggestiva cornice del PalaWanny di Firenze, teatro dell'esplosivo evento BKFC del 26 aprile scorso, si è consumato un momento destinato a segnare una svolta nella storia degli sport da combattimento in Italia: Alessio Sakara, icona delle MMA e autentico simbolo del fighting italiano, ha ufficialmente siglato un accordo quinquennale con BKFC Italy. Un'intesa che lo vedrà protagonista come testimonial ufficiale del marchio tricolore del Bare KnuckleFighting Championship ma soprattutto come futuro protagonista nell'arena: Sakaraha infatti confermato che combatterà un primo match sotto la bandiera della promotion a mani nude. “Per me è un ritorno all'essenza. Il combattimento a mani nude è il cuore della disciplina marziale, il punto d'origine. Sento che la mia storia si completerà proprio qui”, ha dichiarato Sakara al termine della firma, avvenuta proprio nel backstage dell'evento fiorentino, alla presenza di Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy e grande artefice di questa operazione. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alessio Sakara firma con BKFC Italy, sarà il volto del Bare Knuckle per 5 anni

