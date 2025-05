Alessandro Giuli al Salone del Libro di Torino | ' Serve dialogo e confronto'

"Io dico che ha ragione il comandante Favino quando dice che bisogna dialogare, servono ponti, serve confronto". Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine dell'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'appello firmato da registi e attori per chiedere un incontro al Mic e uno stop a "polemiche pretestuose e attacchi inaccettabili". "Non ho mai negato nĂ© mai negherò il dialogo e il confronto civile, da parte del ministero della Cultura, con chiunque abbia bisogno di rassicurazioni, di certezze in un sistema complicato di fronte a problemi che si possono e si devono risolvere insieme. Quindi non mi interessano le firme, non mi interessa che siano pro o contro, mi interessano i ponti e quello che ha detto il comandante Favino per me è legge", ha aggiunto Giuli. 🔗Leggi su Quotidiano.net

