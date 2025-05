Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky e NOW con una puntata evento e un ospite speciale

Stasera su Sky e NOW torna eccezionalmente Alessandro Borghese con una puntata evento di 4 Ristoranti: per la prima volta insieme a lui ci sarĂ un ospite speciale. Aveva promesso una festa in grande stile per i suoi primi 10 anni e così sarĂ perchè Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna eccezionalmente stasera su Sky alle 21:15 con una puntata evento inedita. Le sorprese non finiscono qui: per la prima volta nella storia dello show, infatti, insieme allo chef scenderĂ dall'iconico van nero anche un ospite speciale. 4 Ristoranti festeggia 10 anni a Roma Est: le anticipazioni dello speciale Al tavolo dei ristoratori insieme ad Alessandro Borghese ci sarĂ Lillo, a formare una coppia mai vista e perfetta per eleggere la Migliore osteria verace di Roma Est. Da Torpignattara . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky e NOW con una puntata evento e un ospite speciale

