Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia 10 anni con una puntata-evento

Dieci anni per lo show. Un traguardo importante per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, che compie 10 anni e celebra l’anniversario con un episodio-evento inedito, ricco di sorprese. Per la prima volta nella storia dello show cult di Sky Original, uno degli appuntamenti più amati della TV italiana, lo chef Alessandro Borghese sarà affiancato da un ospite speciale: Lillo. L’appuntamento è per giovedì 15 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Insieme, Alessandro e Lillo andranno alla scoperta della migliore osteria verace di Roma Est, una zona autentica della Capitale che comprende quartieri dal forte carattere popolare come Torpignattara e Centocelle. È proprio qui che Lillo è cresciuto, ed è in queste strade lontane dal turismo di massa che si respira ancora l’anima della cucina romana più schietta, con piatti iconici come trippa alla romana, coda alla vaccinara, coratella e rigatoni con la pajata. 🔗Leggi su 361magazine.com

