Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni | evento su Sky e NOW con ospite speciale Lillo

Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia 10 anni di successi con una puntata-evento imperdibile! In onda il 15 maggio su Sky e NOW, il programma cult della cucina italiana accoglie un ospite speciale, Lillo, promettendo divertimento e sorprese. Un anniversario da non perdere, che celebra la passione per il buon cibo e l’amore per la ristorazione!

Alessandro Borghese 4 Ristoranti taglia il prestigioso traguardo dei 10 anni e spegne le candeline con una puntata-evento inedita che, per la prima volta nella storia dello show culinario diventato un cult della televisione italiana, accoglierà un ospite speciale. Giovedì 15 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, al tavolo dei ristoratori insieme allo chef Alessandro Borghese.

