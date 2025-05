Alessandro Basciano risponde a Sophie Codegoni | ‘Venduto per il successo’

Alessandro Basciano risponde alle accuse di Sophie Codegoni, che lo ha accusato di violenze psicologiche durante il programma "Le Iene". Utilizzando Instagram, l’ex gieffino difende la propria reputazione, parlando di "manipolazioni e diffamazioni". Questa controversia, carica di tensione e emozioni, si sviluppa in un confronto pubblico che ha catturato l'attenzione degli spettatori.

Dopo le accuse pubbliche di Sophie Codegoni nel programma Le Iene, in cui parlava di violenze psicologiche da parte dell'ex compagno Alessandro Basciano, l'ex gieffino ha scelto Instagram per raccontare la propria versione dei fatti. 'Manipolazioni e diffamazioni'. In una lunga storia, Basciano ha dichiarato: "In un momento così delicato, è doveroso prendere le distanze dalle notizie strumentalizzate. Ho già provveduto legalmente per tutelarmi". L'ex concorrente ha poi aggiunto di sentirsi infangato pubblicamente, e ha espresso fiducia nella magistratura milanese che si occupa della vicenda relativa alla figlia: "Il giudice della sezione famiglia mi ha riconosciuto tutti i diritti come padre". Basciano come Fedez. Basciano ha anche accusato Sophie Codegoni, senza mai nominarla esplicitamente, di averlo "venduto per il successo": "Non auguro a nessuno quello che ho subito.