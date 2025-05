Alessandro Atzeni è ‘Cavaliere al merito’

All’Assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria Alessandro Atzeni, in servizio all’Ipm di Pontremoli, è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. La comunicazione è stata firmata dal prefetto Guido Aprea. Un riconoscimento per 35 di attività lavorativa svolta tra La Spezia e Massa Carrara. Un percorso caratterizzato da dedizione, preparazione e un forte senso di responsabilità. Non tutte le storie che finiscono dietro le sbarre hanno un finale doloroso. A volte le favole sono dietro l’angolo perché c’è una stella in cielo che brilla lasciando un segno del suo cammino. Atzeni nel maggio del 2021, assieme ad una collega in servizio all’Ipm, aiutò a partorire una ragazza straniera detenuta. 🔗Leggi su Lanazione.it

