Aldatmak Dundar Emin Günenç | Ecco 5 Cose Che Non Sai!

Ecco 5 cose che sicuramente non sai sul bellissimo attore turco Emin Günenç che interpreta Dundar nella soap opera turca, Aldatmak! Emin Günenç: il talento che ha trasformato un sogno infranto in una carriera brillante. C’è un volto che sta rapidamente conquistando il pubblico delle serie TV turche: quello di Emin Günenç. Il giovane attore, noto soprattutto per il ruolo di Dündar nella fortunata serie Aldatmak (Tradimento), ha alle spalle una storia personale e professionale tutt’altro che scontata. La sua ascesa nel mondo dello spettacolo è frutto di tenacia, passione e una sorprendente capacità di reinventarsi. Dalla promessa del calcio ai riflettori della TV. Emin Günenç nasce a Istanbul il 23 luglio 1994. Sin da piccolo il suo cuore batte per il calcio: inizia a giocare a otto anni, con il sogno di diventare un professionista. 🔗Leggi su Uominiedonnenews.it

