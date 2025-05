Alberto Stasi incastrato Spunta il messaggio della cugina di Chiara Poggi

Un messaggio sorprendente potrebbe riaprire le indagini su uno dei casi di cronaca più controversi in Italia: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Tra i 280 messaggi acquisiti dalla Procura di Pavia, uno in particolare desta attenzione: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi». Questo messaggio è attribuito a Paola Cappa, cugina della vittima, e potrebbe mettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, emessa nel 2015 dopo due assoluzioni precedenti. Le indagini si concentrano ora su piste finora trascurate, con gli inquirenti determinati a esplorare ogni possibile angolazione, come suggerito dal comandante dei carabinieri Franco Marchetto nel 2007. Le gemelle Cappa, strettamente legate alla vittima, furono tra le prime a essere interrogate all’epoca del delitto. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it