Alberto Morea analizza la semifinale playoff dell' Adamant contro la Sangiorgese

A godersi la vittoria che è valsa l’accesso in semifinale playoff, otto giorni fa a Oderzo, c’era pure Alberto Morea, ferrarese acquisito che ha chiuso nel weekend la sua stagione da assistente allenatore in A1 a Treviso. In attesa di capire che ne sarà del suo futuro, con un altro ferrarese come Federico Pasquini diretto in Veneto nel ruolo di direttore sportivo, Morea ha fatto le carte al finale di stagione dell’ Adamant, di scena domenica in gara 1 di semifinale promozione contro la Sangiorgese. Alberto, che le è parso della squadra biancazzurra? "Mettendo la partita di Oderzo a paragone con altre che avevo visto durante la stagione, mi è sembrato un gruppo che è cresciuto molto e ha acquisito le sue certezze e la sua solidità . Dovrà crescere ulteriormente di partita in partita, il segreto nei playoff è questo: continuare a progredire senza inventarsi nulla, ma basandosi sulle cose buone fatte in stagione, e a Oderzo ne ho viste tante". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net