Alberto di Monaco in visita a Pompei

Il principe Alberto di Monaco ha recentemente visitato Pompei, accolto dal Comune locale. Questa visita prevede un tour privato del Parco Archeologico e, nel pomeriggio, la partecipazione a una messa al Santuario, in segno di devozione della storica famiglia Grimaldi nei confronti dei luoghi sacri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il principe Alberto di Monaco è stato ricevuto al Comune di Pompei in occasione della sua visita che proseguirĂ al Parco Archeologico in forma privata e, nel pomeriggio, con la partecipazione alla messa al Santuario anche per dare seguito alla devozione della famiglia Grimaldi e nello specifico della madre, Grace Kelly, moglie di Ranieri di Monaco. L'articolo Alberto di Monaco in visita a Pompei proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alberto di Monaco in visita a Pompei

